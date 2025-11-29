A Airbus determinou o recall de aviões da família A320, as mais vendidas pela fabricante, após identificar potenciais problemas no funcionamento dos controles de voo. Em nota, a empresa diz que um "número significativo de aeronaves da A320 atualmente em serviço podem ser afetadas".

A Airbus explica que a análise de um evento recente envolvendo uma aeronave A320 revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados críticos para o funcionamento dos controles de voo. Com isso, trabalhou proativamente com as autoridades de aviação para solicitar ação preventiva imediata dos operadores por meio de uma Transmissão de Alerta aos Operadores (AOT, na sigla em inglês), a fim de implementar a proteção de software e/ou hardware disponível e garantir a segurança de voo da frota.

A fabricante informou ainda que a AOT será refletida em uma Diretiva de Aeronavegabilidade de Emergência da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA, na sigla em inglês). A Airbus finalizou dizendo que as recomendações podem causar impactos operacionais e pediu desculpas pelos transtornos, informando que seguirá acompanhando a aplicação das ações necessárias.

Aéreas afetadas

No Brasil, Latam e Azul operam aeronaves A320. Em nota, a Azul afirmou que nenhuma de suas aeronaves do modelo em questão está inclusa no programa de recall anunciado pela Airbus. "A companhia reforça que a operação da frota segue dentro da normalidade". A Latam não respondeu até o fechamento dessa reportagem.

Já a American Airlines afirmou esperar alguns atrasos operacionais devido a uma grande alteração de software em um "número significativo" de aeronaves Airbus A320. A companhia calcula que o problema afete cerca de 340 aeronaves da sua frota. A expectativa é que a maioria das atualizações seja concluída entre esta sexta-feira e o sábado, enquanto a aérea foca em limitar os cancelamentos.

A colombiana Avianca, por sua vez, informou que a orientação da Airbus impacta mais de 70% da frota da empresa. "Embora a companhia aérea comece imediatamente a realizar as modificações exigidas pelo fabricante, interrupções significativas nas operações serão inevitáveis nos próximos 10 dias", diz.

Com isso, a Avianca fechou as vendas para viagens até 8 de dezembro a fim de evitar um impacto maior e possibilitar a reacomodação de passageiros em voos disponíveis, segundo nota enviada à imprensa.