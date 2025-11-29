A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) reagiu positivamente às novas normas do Banco Central sobre o Banking as a Service (BaaS), nomenclaturas de instituições financeiras e portabilidade de crédito no Open Finance. Em nota, a entidade afirmou que as regras se inserem em um contexto regulatório que equilibra a inovação e competição com segurança e transparência.

Para a ABBC, as diretrizes relativas aos nomes fornece maior clareza ao consumidor, além de mitigar riscos dos clientes e da reputação do setor bancário. Sobre as de BaaS, a associação vê maior segurança sobre as responsabilidades institucionais.

"Assim, a ABBC visualiza que os comandos normativos terão desdobramentos positivos na gestão de risco operacional, na prevenção a fraudes e no combate à lavagem de dinheiro pelas instituições financeiras, proporcionando melhores condições para a inovação e oferta de serviços", ressalta.

A entidade também diz que a regulamentação da portabilidade de crédito no open finance constitui elemento adicional na promoção da concorrência, em uma experiência segura, ágil e padronizada. "Vale destacar que o Open Finance é uma ferramenta importante para promover a competição do setor, levando benefícios diretos ao consumidor", conclui.