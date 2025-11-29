O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta sexta-feira, 28, que o déficit do setor público (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) acumulado entre janeiro e outubro de 2025, de R$ 46,852 bilhões, é 17% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o déficit somou R$ 56,7 bilhões. "Com essa melhora do resultado, se a gente comparar com os períodos de janeiro a outubro a cada ano na nossa série de história, esse é o melhor resultado desde 2022", acrescentou Rocha.

O resultado de 2025 é puxado por um déficit primário de R$ 63,382 bilhões nas contas do Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS), o equivalente a 0,60% do PIB.

Estados e municípios têm superávit de R$ 23,974 bilhões (0,23% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 7,444 bilhões (0,07% do PIB).

Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 17,779 bilhões no acumulado de janeiro a agosto (0,17% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 6,195 bilhões (0,06% do PIB).

Outubro

No mês de outubro, o setor público consolidado teve superávit primário de R$ 32,392 bilhões em outubro, após um saldo negativo de R$ 17,452 bilhões em setembro, informou o Banco Central. Em outubro de 2024, o superávit foi de R$ 36,883 bilhões.

O Governo Central teve superávit primário de R$ 36,180 bilhões no mês passado.

Estados e municípios tiveram déficit de R$ 3,639 bilhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 149 milhões.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 2,952 bilhões, e os municípios, déficit de R$ 686 milhões.