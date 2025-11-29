O ouro fechou em alta pela quinta sessão consecutiva e a prata saltou mais de 6% nesta sexta-feira, 28, enquanto os investidores mantêm elevadas as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortará juros na reunião de 10 de dezembro.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 1,25%, a US$ 4.254,90 por onça-troy. Já a prata para março saltou 6,63%, a US$ 57,163 por onça-troy, depois de renovar maior nível diário a US$ 57,245. O metal dourado avançou 4,30% na semana e 6,46% no mês.

O movimento de alta de ambos os metais, que impulsionou a prata para sua máxima histórica, acontece em meio a perspectivas cada vez maiores de cortes de juros pelo Fed, segundo o Commerzbank. "A prata pode continuar a subir, aproveitando o impulso do ouro, se o otimismo em relação à redução das taxas de juros se intensificar ainda mais", explica.

Comentários mais dovish de dirigentes do BC americano no início desta semana elevaram as chances de flexibilização monetária, dizem analistas da ANZ Research, com traders continuando a monitorar o desenvolvimento da seleção para o próximo presidente do BC americano. Nesta tarde, a probabilidade do banco central dos EUA cortar juros em 25 pontos-base no próximo mês beirava os 87%, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Em paralelo, no período da manhã, houve movimentos de preços erráticos e liquidez reduzida entre metais preciosos e outras commodities, após uma paralisação de várias horas nas negociações de futuros na Comex Exchange do CME Group.

Uma pesquisa do Goldman Sachs revelou nesta sexta que muitos investidores acreditam que o ouro atingirá um novo recorde histórico de US$ 5.000 até o final de 2026. Os preços do metal preciso já subiram 58,6% no acumulado do ano e ultrapassaram a marca histórica de US$ 4.000 pela primeira vez em 8 de outubro, ressalta o banco.

*Com informações da Dow Jones Newswires