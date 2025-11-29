As bolsas de Nova York encerraram em alta em sessão mais curta no pós-feriado de Ação de Graças, em meio a expectativas por grande movimentação durante a Black Friday e de olho nas estimativas por flexibilização monetária nos Estados Unidos.

O Dow Jones teve alta de 0,61%, aos 47.716,42 pontos, com ganhos de 3,2% na semana e 0,32% no mês. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,59%, aos 6.849,09 pontos, avançando 3,72% na semana e 0,12% no mês. Já o Nasdaq subiu 0,65%, aos 23.365,69 pontos, saltando 4,9% na semana, mas caindo 1,51% no mês.

Em dia mais curto e com liquidez reduzida após o feriado nos Estados Unidos, as negociações foram afetadas ainda mais por uma falha de refrigeração em um data center do CME Group, que interrompeu as operações em diversos mercados.

Ainda assim, os índices operaram com sinal positivo durante boa parte da sessão, com as ações do setor varejista em foco com a Black Friday. As principais empresas do setor registraram alta, como a Amazon (+1,77%), Walmart (+1,29%) e Target (+0,91%).

Já no setor de tecnologia, a Alphabet subiu próximo a estabilidade (+0,07%), revertendo os ganhos de 1,5% obtidos na abertura. A movimentação acontece depois de rali da controladora do Google durante a semana responsável por ajudar a aliviar preocupações sobre bolha IA, frente a relatos de que está em negociações para oferecer chips Meta em disputa contra a Nvidia - que aprofundou as perdas em 1,82%.

A Oracle caiu 1,47% conforme crescem expectativas de que a empresa vai precisar de novos empréstimos para financiar seus negócios em IA. Enquanto isso, papéis do setor de criptoativos como a Coinbase (+2,96%) e Robinhood (+0,23%) subiram, acompanhando a aparente recuperação do bitcoin.

O mercado também continua acompanhando sinais políticos e econômicos que possam mudar as apostas em um corte de 25 pontos-base (pb) nos juros dos EUA em dezembro, em 86,9%, segundo a ferramenta do CME Group. Antes do feriado, o Livro Bege do Federal Reserve (Fed) apontou queda no emprego e riscos para a atividade, reforçando expectativas de flexibilização.

*Com informações de Dow Jones Newswires.