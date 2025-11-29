O Ibovespa atingiu uma série de máximas pouco depois das 14 horas desta sexta-feira, 28. O índice da Bolsa operava em marca inédita, em meio à aceleração das bolsas de Nova York, a cerca de uma hora do fechamento do pregão por lá, em extensão ao feriado de Ação de Graças na véspera.

Segundo Bruna Sene, analista de renda variável da Rico, investidores ainda continuam operando focados em corte de juros nos Estados Unidos em dezembro. "Reacendeu a expectativa de queda em dezembro. Trouxe de novo apetite por risco", diz.

Às 14h10, o Ibovespa subia 0,70%, na máxima de 159.467,82 pontos, um salto de mais de 1.400 pontos ante a mínima. Já o Índice Bovespa futuro ia além, alcançando a marca histórica e importante nível psicológico dos 160 mil pontos.