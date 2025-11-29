O Ministério de Minas e Energia (MME) realizou nesta sexta-feira, 28, uma cerimônia de assinatura do contrato que formaliza a compra da linha de transmissão Mantiqueira, atualmente pertencente à Quantum Participações, pela chinesa State Grid. O fechamento do acordo foi antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O negócio é estimado em R$ 7 bilhões.

A Quantum Participações é controlada pela canadense Brookfield.

Segundo informações do MME, a Concessionária Mantiqueira opera 13 linhas de transmissão, somando mais de 1,3 mil quilômetros em 54 municípios, todos em Minas Gerais.

Em operação desde 2022, a concessão tem validade até 2046.

A State Grid Corporation of China possui no Brasil a State Grid Brazil Holding. Desde 2010, mais de R$ 28 bilhões foram investidos no País, ainda de acordo com informações dadas durante a cerimônia.