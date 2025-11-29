O País registrou novo recorde no número de trabalhadores atuando com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado avançou a 39,182 milhões de trabalhadores, 68 mil vagas a mais em um trimestre. Em um ano, esse contingente cresceu em 927 mil pessoas.

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado totalizou 13,605 milhões. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25,903 milhões. O montante trabalhando no setor público ficou em 12,905 milhões de pessoas.

Taxa composta de subutilização

A taxa composta de subutilização foi de 13,9% no trimestre até outubro, mantendo-se no patamar mais baixo da série histórica da Pnad Contínua.

A população subutilizada desceu a 15,8 milhões, menor contingente desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014, queda de 10,1% em um ano, 1,7 milhão de pessoas a menos nessa situação.