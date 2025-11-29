Apesar da Petrobras não reajustar o diesel há mais de 200 dias nas suas refinarias, nos postos de abastecimento o combustível com menor teor de enxofre (S-10) registrou alta de 0,16% em novembro contra outubro, segundo o do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O preço médio no País do diesel S-10 subiu para R$ 6,22 o litro, enquanto o diesel comum permaneceu com o preço estável, em R$ 6,19 o litro.

"O diesel S-10 registrou um pequeno avanço nos preços em novembro, ao passo que o diesel comum permaneceu com a mesma média de preço. Mesmo com esse ajuste, o cenário aponta para um movimento de acomodação após um primeiro semestre com oscilações mais acentuadas. Como principal componente dos custos do transporte, o diesel segue influenciando diretamente os gastos da cadeia logística a cada variação de preço", avaliou o diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

A Petrobras é responsável por 80% do refino do País, sendo o restante abastecido por refinarias privadas. No Amazonas, opera a Refinaria da Amazônia, do grupo Atem, e na Bahia, a Refinaria de Mataripe, controlada pela Acelen.

Na análise individual de cada região do País em novembro, o Nordeste se destacou com as maiores altas do período para os dois tipos de diesel. Na região, o tipo comum teve alta de 0,49%, com média de R$ 6,20 o litro, enquanto o S-10 ficou 0,48% mais caro, custando, em média, R$ 6,22 o litro. O Centro-Oeste teve a maior queda para o diesel comum, de 0,48%, com média de R$ 6,23 o litro. Nenhuma região apresentou queda para o diesel S-10 em novembro.

A região Sul seguiu com os preços mais competitivos para o diesel: R$ 5,97 para o litro do diesel comum (-0,17%) e R$ 6,02 para o S-10 (estável). Já o Norte continuou com os preços médios mais altos: R$ 6,79 para o litro do diesel comum (+0,44%) e R$ 6,58 para o S-10 (+0,15%).

Estados

No levantamento por estados, o IPTL constatou que a maior média para o diesel comum em novembro foi registrada no Acre, de R$ 7,46, uma queda de 1,06%. O Paraná aparece como o estado onde os motoristas encontraram o diesel comum mais em conta em novembro, a R$ 5,94, em média, o mesmo preço de outubro. A Paraíba, por sua vez, apresentou a alta mais significativa do País para o diesel comum, de 3,29%, comercializando o litro do combustível por R$ 6,27, em média. Mas a maior queda no mês foi registrada em Roraima, de 1,34%, sendo comercializado, em média, por R$ 7,37 o litro no estado.

Em relação ao diesel S-10, o maior preço médio registrado em novembro também foi o do Acre, a R$ 7,42, mesmo após queda de 0,80% em novembro, a maior redução para o combustível no mês. No Paraná, foi identificado o menor preço médio, de R$ 5,97 o litro, após aumento de 0,17% no valor do combustível no estado. Em Pernambuco foi registrada a maior alta para o diesel S-10, de 1,17%, mas comercializado a R$ 6,05 o litro.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.