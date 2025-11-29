Foi inaugurada nesta sexta-feira, 28, em São Paulo uma delegacia do Inmetro que vai monitorar sites de comércio eletrônico para identificar produtos vendidos de forma irregular. A cerimônia de inauguração, promovida em meio à Black Friday, teve a participação do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do presidente do Inmetro, Márcio André Brito.

A delegacia cibernética está localizada na rua Teixeira da Silva, uma travessa da avenida Paulista, onde também funciona a Defensoria Pública da União.

Foi criada para enfrentar o avanço das fraudes digitais no comércio online, especialmente a venda de produtos sem certificação obrigatória, registro e instrumentos sem aprovação, com informações técnicas manipuladas ou com selos do Inmetro aplicados de forma enganosa.

A delegacia funcionará de forma integrada a uma plataforma de inteligência artificial desenvolvida para monitorar sites e plataformas de e-commerce, identificando também anúncios de produtos suspeitos.

O sistema cruzará informações com as bases oficiais de produtos certificados para identificar possíveis irregularidades.

Quando forem detectados indícios de irregularidade, a delegacia cibernética comunicará a plataforma de e-commerce para orientar a retirada do anúncio, notificando o responsável.

Caso seja confirmada uma irregularidade, o Inmetro aplicará auto de infração e multa, que pode chegar a R$ 1,5 milhão.