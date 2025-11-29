Seis das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em julho para o trimestre encerrado em outubro, houve redução na ocupação em serviços domésticos (-79 mil), indústria (-41 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (-133 mil), outros serviços (-156 mil), comércio (-162 mil) e transporte (-1 mil).

Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (252 mil), agricultura (150 mil), alojamento e alimentação (87 mil) e construção (192 mil).

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações na indústria (163 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (711 mil trabalhadores a mais), construção (40 mil pessoas), informação, comunicação e atividades financeiras (243 mil), transporte (223 mil), agricultura (120 mil). Houve demissões no comércio (-6 mil), alojamento e alimentação (-52 mil), outros serviços (-203 mil) e serviços domésticos (-336 mil).