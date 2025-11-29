Em novembro, empresários de 29 setores da indústria disseram estar confiantes segundo os resultados setoriais do Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira, 28. Para o órgão, o resultado mora ligeira melhora no cenário, apesar da maioria dos setores ainda estarem pessimistas. Apenas cinco setores fecharam outubro otimistas.

"A alta da confiança está atrelada, principalmente, à melhora das expectativas dos empresários em relação às próprias empresas e à economia, mas a avaliação da conjuntura atual continua bastante negativa, sobretudo por causa dos juros elevados. Isso ainda segura a retomada do otimismo de forma mais ampla", explica Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

O Icei vai de 0 a 100 pontos. Valores abaixo de 50 pontos indicam empresários com falta de confiança e, acima, com confiança.

O indicador subiu entre todos os portes de empresas pelo segundo mês consecutivo. Entre as pequenas indústrias, cresceu 1,6 ponto, para 48,3 pontos, o maior patamar para o segmento desde janeiro. Nas médias empresas, o Icei teve alta de 0,8 ponto, para 48,7 pontos, enquanto nas grandes aumentou 0,3 ponto, de 48,6 pontos para 48,9 pontos.

Para esta edição do Icei Setorial, a CNI consultou 1.747 empresas: 718 de pequeno porte; 617 de médio porte; e 412 de grande porte, entre 3 e 12 de novembro de 2025.

