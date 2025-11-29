O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 37,726 bilhões nos 12 meses encerrados em outubro, o equivalente a 0,30% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central nesta sexta-feira, 28. O rombo aumentou frente a setembro, quando era de 0,27% do PIB.

Como proporção do PIB, este é o maior déficit primário acumulado em 12 meses desde janeiro de 2025, quando o rombo era de 0,39%.

O Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 42,335 bilhões, ou 0,34% do PIB, no acumulado de 12 meses até outubro deste ano.

Estados tiveram superávit de R$ 12,329 bilhões (0,10% do PIB), e municípios, saldo positivo de R$ 31 milhões (0% do PIB).

As empresas estatais tiveram déficit de R$ 7,752 bilhões, ou 0,06% do PIB.