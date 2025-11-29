A taxa de desemprego no País voltou a renovar o piso histórico, descendo de 5,6% no trimestre terminado em setembro para 5,4% no trimestre encerrado no trimestre até outubro. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado até outubro ficou no piso das expectativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast e abaixo da mediana de 5,5%. O teto era de 5,7%.

"Essa taxa de desocupação representa uma queda tanto em relação ao trimestre (anterior) e também na comparação anual", frisou Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE.

Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,2%.

No trimestre encerrado em setembro, a taxa de desocupação estava em 5,6%.

Renda média

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.528 no trimestre encerrado em outubro. O resultado representa alta de 3,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 357,3 bilhões no trimestre até outubro, alta de 5,0% ante igual período do ano anterior.