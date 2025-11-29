O mercado de câmbio está volátil em dia de formação da taxa Ptax do fim de novembro. O dólar à vista retomou há pouco a queda vista nos primeiros negócios, em linha com a valorização de algumas divisas emergentes pares do real, em meio a um leve apetite por risco na volta do feriado nos EUA. De forma pontual, chegou a subir até R$ 5,3570 (+0,09%).

A curva de juros e o real sobem após os dados positivos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que reforçam a resiliência do mercado de trabalho e expectativas de manutenção da Selic após a mensagem dura do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo sobre a resistência da economia apesar da política monetária restritiva.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com os dados mensais da Pnad Contínua do IBGE. A leitura veio no piso das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que iam de 5,4% a 5,7%.

O Brasil tinha 2,647 milhões de desalentados no trimestre até outubro, queda de 49 mil ante julho (-1,8%) e de 352 mil em um ano (-11,7%), segundo a Pnad Contínua.

Já a massa salarial atingiu R$ 357,3 bilhões no trimestre até outubro, alta de 5% em um ano (+R$ 16,9 bi) e de 0,9% ante julho (+R$ 3,3 bi)

Na seara fiscal, o setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 32,392 bilhões em outubro, após um saldo negativo de R$ 17,452 bilhões em setembro, informou o Banco Central. O resultado foi menor do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de superávit de R$ 34,10 bilhões.

Nos 12 meses até outubro, o setor público consolidado acumulou déficit primário de R$ 37,726 bilhões , equivalente a 0,30% do PIB, informou o BC. O rombo aumentou ante setembro (0,27% do PIB) e é o maior para o período de 12 meses desde janeiro de 2025, quando alcançou 0,39% do PIB.

A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Fake Road para investigar irregularidades em contratos de pavimentação do DNOCS financiados por emendas parlamentares em Fortaleza e Natal.