Os juros futuros avançam após a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrar que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em outubro, no piso das estimativas do mercado financeiro e renovando o piso da série histórica iniciada em 2012. Em igual período de 2024 a taxa ficou em 6,2%. O mercado de trabalho é o que leva mais tempo para reagir aos efeitos da política monetária.

Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de novembro o Banco Central salientou que o "o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo".

O dólar oscila perto da estabilidade, com viés de alta, e os juros dos Treasuries longos recuam.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 13,600%, e o para janeiro de 2029 tinha máxima de 12,780%, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 subia para 13,045%, de 12,996% no ajuste anterior.