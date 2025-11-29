Segundo pesquisa da Ipsos, 9 em cada 10 pessoas planejam fazer compras na Black Friday 2025. Destes, 64% afirmou que pretende gastar mais de R$ 500 no evento.

Os eletrônicos lideram a lista dos produtos que os participantes desejam adquirir (67%). Em seguida estão os itens de beleza e cuidados pessoais (63%), eletrodomésticos (63%), moda e acessórios (58%) e cama, mesa e banho (44%).

A pesquisa aponta que 82% dos participantes querem aproveitar os valores mais baixos para fazer compras de Natal e que 88% deles pretendem comprar em marketplaces, como a Amazon. Outro ponto é que 6 em cada 10 pessoas confiam nos descontos ofertados e 81% se planeja para fazer suas compras antes do dia marcado para a Black Friday.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 18 de novembro com 375 participantes, entre eles homens e mulheres da classe ABC de todo o Brasil .