O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 32,392 bilhões em outubro, após um saldo negativo de R$ 17,452 bilhões em setembro, informou o Banco Central. Em outubro de 2024, o superávit foi de R$ 36,883 bilhões.

O resultado foi menor do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de superávit de R$ 34,10 bilhões. As estimativas do mercado iam de R$ 30,600 bilhões a R$ 37,100 bilhões.

O governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve superávit primário de R$ 36,180 bilhões no mês passado. Estados e municípios tiveram déficit de R$ 3,639 bilhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 149 milhões.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 2,952 bilhões, e os municípios, déficit de R$ 686 milhões.