O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) tem déficit primário de R$ 46,852 bilhões no acumulado de janeiro a outubro de 2025, informou o Banco Central. O montante equivale a 0,45% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado de 2025 é puxado por um déficit primário de R$ 63,382 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 0,60% do PIB. Estados e municípios têm superávit de R$ 23,974 bilhões (0,23% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 7,444 bilhões (0,07% do PIB).

Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 17,779 bilhões no acumulado de janeiro a agosto (0,17% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 6,195 bilhões (0,06% do PIB).