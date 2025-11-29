Por Patricia Lara*

São Paulo, 28/11/2025 - As principais bolsas europeias operam próximas da estabilidade, com baixas leves em Frankfurt, enquanto Londres e Paris buscam sustentar leve ganho. Sessão que fecha o mês de novembro deve seguir afetada pela baixa liquidez, já que o pregão será mais curto em Wall Street após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos ontem. Em Frankfurt, a Deutsche Borse ganhava em dia em que uma falha técnica afeta as negociações na plataforma da americana CME.

Por volta das 7h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em baixa de 0,01%, aos 574,14 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres subia 0,12% e a de Paris ganhava 0,11%. Frankfurt tinha perda de 0,06%. O mercado de Milão erecuava 0,09% e Lisboa apontava queda de 0,46%.

Em Frankfurt, as ações da Deutsche Borse subiam 1,8% e respondiam pela maior alta porcentual do índice referencial DAX. O desempenho do referencial tinha como contraponto quedas da Daimler Truck (1,7%) e RheinMetall (-1,11%). Nomes do varejo apresentavam rumos distintos. A Adidas cedia 0,14% e a Zalando reverteu baixa e subia 0,2%. Dados de vendas do varejo na Alemanha mostraram queda, contrariando previsão.

As ações da Puma recuavam 1,9% após saltarem 19% na véspera com notícia e que a Anta Sports, empresa listada em Hong Kong, avalia uma oferta pela companhia de produtos esportivos alemã, relatou a Bloomberg.

Em Londres, as ações da London Stock Exchange subiam 0,5%. A Fresnillo avançava 1,32% e continuava desafiando a gravidade com marcas históricas diante dos ganhos e projeções para os preços do ouro e prata.

A WPP recuava 0,4%. A gigante da publicidade deve perder seu lugar no FTSE 100, de Londres, após mais de 27 anos no grupo de elite do Reino Unido, de acordo com resultados indicativos da FTSE Russell. A WPP, que possui agências com Ogilvy e VML, deve ser substituída pela British Land, que possui instalações comerciais e campi voltados para escritórios no centro de Londres e em todo o Reino Unido.

Além do dado do varejo alemão, o PIB final da França confirmou crescimento de 0,5% no terceiro trimestre, em linha com indicador preliminar.

*Com informações da Dow Jones Newswires