O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (8) vendido a R$ 5,421, com recuo de R$ 0,012 (-0,22%). A cotação chegou a cair para R$ 5,38 por volta das 10h50, mas reagiu durante a tarde. Na máxima do dia, por volta das 12h30, chegou a R$ 5,46.

A moeda estadunidense acumula alta de 1,62% em dezembro. Em 2025, no entanto, a divisa cai 12,28%.

No mercado de ações, o dia também foi marcado pela recuperação. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 158.187 pontos, com alta de 0,52%.

No pior momento do dia, às 12h37, o indicador chegou a ficar estável, subindo apenas 0,08%, mas recuperou-se durante a tarde.

Tanto fatores internos como externos influenciaram o mercado. No cenário internacional, o dólar ganhou força durante a tarde. A queda de 2,2% na cotação do petróleo afetou países emergentes, como o Brasil.

O principal fator de instabilidade, no entanto, foi externo. As incertezas em torno da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) às eleições presidenciais de 2026 continuaram a interferir no dólar e na bolsa.

Nesta segunda, o político afirmou que só desistirá de ser candidato se o nome do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estiver nas urnas. Nesta noite, Flávio tem uma reunião com líderes do centrão.

* com informações da Reuters

