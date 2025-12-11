Latam, Gol e Azul disseram que os cancelamentos ocorreram por conta dos impactos meteorológicos registrados em São Paulo, portanto motivos alheios ao controle das companhias.

A Latam admite que ainda há reflexos em sua operação no país e que precisou cancelar ou reprogramar voos desde quarta-feira (10) devido a essas condições climáticas adversas, especialmente nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

Por isso, a Latam orienta que o cliente consulte o status do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto e altere a sua viagem se necessário. Esse procedimento pode ser feito diretamente na seção Minhas Viagens, do aplicativo Latam, ou diretamente no site latam.com. Caso o voo tenha sido afetado, o cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples e com as mesmas funções oferecidas no call center, informou a empresa.

Para os clientes que não residem em São Paulo e necessitem de acomodação por conta de voos afetados, a orientação é a de que permaneçam na fila para atendimento ou reservem seu hotel e transporte por meios próprios, guardando o comprovante de pagamento para que a companhia o reembolse depois. Basta escrever para a Latam pelo WhatsApp (+56 9 68250850) e não é necessário fazer isso de imediato.

A companhia explica ainda que o cliente de voo com origem, destino ou conexão em São Paulo que não foi cancelado entre 10 e 12 de dezembro também pode alterar a data de sua viagem sem custo para viajar dentro dos próximos 15 dias. Essa alteração deve ser realizada antes da partida do voo original e é uma medida que ajuda a descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente necessita viajar nestas datas.

A Gol informou que suas operações seguem regulares nos aeroportos de Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU). Acrescentou que alguns voos foram cancelados ou sofreram atrasos na quarta-feira (10), e que, como consequência da grande contingência de ontem, novos atrasos podiam ocorrer ao longo do dia de hoje (11).

Para maior comodidade, clientes impactados pelos atrasos e cancelamentos de ontem (10) que tenham disponibilidade para alterar seu voo podem fazê-lo sem custos adicionais. A mudança é autorizada dentro da validade do bilhete, mantendo a mesma origem e destino, e não é necessário comparecer ao aeroporto para realizá-la. Caso o cliente deseje remarcar sua viagem, deve entrar em contato com a Central de Relacionamento da Gol através do chat por meio do site voegol.com.br ou pelo telefone 0300 115 2121", informou.

A Azul afirmou que diversos voos precisaram ser cancelados ou alternados para outros aeroportos e que as alterações afetaram também voos em outras regiões, em função do sequenciamento das operações das aeronaves.

A companhia ressalta que os clientes impactados estão recebendo a assistência prevista na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil. Em razão do ocorrido, a Azul recomenda que seus clientes fiquem atentos às notificações enviadas por e-mail, SMS e WhatApp, além de acompanhar as reservas no site www.voeazul.com.br ou aplicativo da empresa.

Em nota, a Azul diz que, por liberalidade, também está flexibilizando sua política de remarcação a fim de minimizar os impactos aos passageiros. Com isso, clientes com passagens emitidas para os dias 11 e 12 de dezembro poderão alterar as viagens até o dia 18 de dezembro gratuitamente ou, ainda, se optarem pelo cancelamento do voo, manter o crédito integral do valor pago para utilizar em outra oportunidade, em até um ano a partir da data de emissão do bilhete, finalizou.

