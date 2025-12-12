Em um dia já de calmaria nos juros futuros negociados na B3, as taxas encontraram espaço para acelerar o ritmo de queda após a notícia de que os Estados Unidos retiraram o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes da lista de sanções Global Magnitsky. Segundo documento do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), que não explica o motivo da exclusão, também estão livres da restrição sua esposa Viviane Barci de Moraes e a empresa Lex, que pertence à família do magistrado.

Agentes afirmam, no entanto, que o fator adicional de alívio nas relações entre Brasil e EUA foi apenas mais um condutor, e não o principal, do recuo dos juros nesta sexta-feira. Desde a abertura, os vencimentos intermediários e longos mostraram recuo mais significativo, refletindo o otimismo com a percepção de que um corte da Selic está próximo e, também, com a leitura de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ainda está no páreo para concorrer à eleição presidencial de 2026.

"Há um otimismo mais generalizado. O mercado não quer acreditar na candidatura de Flávio Bolsonaro, e ainda está com esperança sobre Tarcísio", disse um economista de uma grande tesouraria à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que também apontou fluxo estrangeiro relevante como outro fator que explica o declínio dos DIs.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedeu de 13,747% no ajuste de quinta para mínima intradia de 13,635%. O DI para janeiro de 2029 diminuiu de 13,163% no ajuste precedente para 13,015%. O DI para janeiro de 2031 marcou 13,315%, vindo de 13,44% no ajuste.

Economista-chefe e fundadora da Buysidebrazil, Andrea Damico afirma que a notícia sobre Moraes é positiva para os ativos domésticos porque tem viés institucional e tira da mesa preocupações com restrições adicionais a bancos, por exemplo. "Teve toda uma discussão lá atrás sobre os bancos ficarem mais vulneráveis. Agora, tudo isso em tese é revertido, então é algo bastante benigno para os ativos brasileiros", disse.

Segundo Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset, a decisão dos EUA fez preço na curva porque os DIs cederam um pouco mais depois da notícia, em linha com a movimentação do dólar à vista. Mas Costa destaca que, no início da tarde, os agentes estiveram atentos a declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed), em especial do presidente da distrital de Chicago, Austan Goolsbee. Gooslbee surpreendeu ao defender manutenção do juro na última reunião do Comitê de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), mas hoje declarou que sua decisão não teve a ver com abordagem 'hawkish', mas sim para dissipar a incerteza, não excluindo totalmente um cenário de mais cortes em 2026.

Por aqui, publicada nesta sexta pelo IBGE, a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) mostrou que o volume prestado pelo setor subiu 0,3% entre setembro e outubro, feitos os ajustes sazonais, depois de ter avançado 0,7% na medição anterior. A leitura atual foi a nona expansão consecutiva na margem e ficou em linha com a mediana de estimativas do Projeções Broadcast.

Para Costa, os dados confirmam desaceleração na margem, e o ajuste para baixo nos DIs reverberam a tendência já observada ontem, com o mercado digerindo o tom conservador do último comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), e à espera da ata e do Relatório de Política Monetária (RPM). Os dois documentos serão conhecidos na próxima semana. A economista segue projetando redução de 25 pontos-base da Selic em janeiro, mas se diz propensa a mudar a perspectiva para março, com um corte de 50 pontos-base. "A discussão sobre o início de cortes em março e em ritmo superior ganhou força".

No cômputo semanal, o chacoalhão provocado pelo anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro na última sexta-feira afetou a dinâmica da curva, que caiu em bloco, mas não perdeu inclinação ante os níveis de fechamento de 5 de dezembro. Nessa métrica, o DI para janeiro de 2027 recuou 15,5 pontos-base, o DI para janeiro de 2029 cedeu 18 pontos-base, e o para janeiro de 2031, 13 pontos-base.