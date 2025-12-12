As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta sexta-feira, 12, em queda, pressionadas pela deterioração do sentimento de risco com as perdas intensas de ações do setor de tecnologia, como a Broadcom e a Oracle. Notícias de ambas as empresas reacenderam temores de sobrevalorização da inteligência artificial (IA).

O Dow Jones fechou em queda de 0,51%, aos 48.458,05 pontos, com ganhos semanais de 1,05%. O S&P 500 perdeu 1,07%, aos 6.827,41 pontos, mas caiu semanalmente em 0,63%. Já o Nasdaq registrou baixa mais intensa, de 1,69%, aos 23.195,17 pontos, com perdas de 1,62% na semana.

As preocupações com a valorização das companhias de tecnologia continuaram hoje, acentuadas após resultados corporativos da Broadcom desagradarem com pedidos de clientes, apesar de ter ultrapassado as estimativas de especialistas em lucro e receita. Com isso, as ações da empresa tombaram 11,43%. Ao tentar explicar a resposta do mercado, o Swissquote afirma que "as expectativas eram simplesmente muito altas".

Já pressionadas desde o início da manhã, as bolsas intensificaram o movimento de queda na esteira de relatos de que a Oracle (-4,47%) pode atrasar em um ano a entrega de data centers para a OpenAI. "Juntas, a Oracle e a Broadcom lembraram o mercado de que, embora a demanda por IA permaneça forte, os investimentos alavancados e os caminhos incertos de monetização impedem que os investidores aumentem sua exposição", aponta o Swissquote.

Assim, outras ações do setor também fecharam em queda forte, como a AMD (-4,81%), Micron (-6,70%), Nvidia (-3,27%), Dell (-6,22%) e Intel (-4,30%). Enquanto isso, o "termômetro do medo" de Wall Street, o índice VIX, subiu 5,99%.

Na ponta positiva, ações relacionadas a cannabis dispararam em meio à notícias da CNBC de que o presidente dos EUA, Donald Trump, emitirá uma ordem executiva nesta segunda-feira, para permitir a reclassificação da planta. Com isso, as empresas vão poder se enquadrar em diferentes regulamentações tributárias, ainda segundo o canal de TV. Dentre os destaques estão os produtores de cannabis Tilray Brands (+44,13%) e Canopy Growth (+53,98%).

Já a Eli Lilly ganhou 1,8%, após divulgar bons resultados para um medicamento para perda de peso em fase experimental.

