A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,99%

Pontos: 160.766,37

Máxima de +1,3% : 161.263 pontos

Mínima estável: 159.189 pontos

Volume: R$ 22,92 bilhões

Variação em 2025: 33,66%

Variação no mês: 1,07%

Dow Jones: -0,51%

Pontos: 48.458,05

Nasdaq: -1,69%

Pontos: 23.195,17

Ibovespa Futuro: +0,98%

Pontos: 161.025

Máxima (pontos): 161.590

Mínima (pontos): 159.555

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,76

Variação: +0,89%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,59

Variação: +1,06%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,66

Variação: +0,65%

Ambev ON

Preço: R$ 14,04

Variação: +1,89%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,28

Variação: +1,22%

Vale PNA

Preço: R$ 68,61

Variação: -0,06%

Vale ON

Preço: R$ 68,61

Variação: -0,06%

Itausa PN

Preço: R$ 11,79

Variação: +0,77%

Global 40

Cotação: 717,246 centavos de dólar

(9/12/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4103

Venda: R$ 5,4108

Variação: +0,12%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,52

Venda: R$ 5,62

Variação: -1,14%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4005

Venda: R$ 5,4011

Variação: -0,42%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5100

Venda: R$ 5,5900

Variação: -1,29%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,4295

Variação: -0,05%

- Euro

Compra: US$ 1,1739 (às 18h32)

Venda: US$ 1,174 (às 18h32)

Variação: estável

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3530

Venda: R$ 6,3540

Variação: +0,14%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5400

Venda: R$ 6,6260

Variação: -0,64%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.328,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,35%


