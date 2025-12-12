A Fitch Ratings reafirmou os ratings de inadimplência do emissor (IDRs) de longo prazo em moeda estrangeira e local do Banco do Brasil em 'BB' e os IDRs de curto prazo em moeda estrangeira e local em 'B'. A classificadora também reafirmou o rating de viabilidade (VR) em 'bb', o rating de suporte governamental (GSR) em 'bb' e os ratings nacionais de longo e curto prazo em 'AAA(bra)' e 'F1+(bra)', respectivamente. As perspectivas dos ratings de longo prazo são estáveis.

Entre os principais impulsionadores da classificação, segundo a agência, está o potencial apoio governamental. A Fitch acredita que a disposição do governo brasileiro em apoiar o Banco do Brasil, se necessário, é alta, dada a estrutura de propriedade da instituição, seu papel nas políticas de crédito rural e sua importância sistêmica.

Já o VR é sustentado por uma rentabilidade consistentemente saudável e uma base de financiamento granular e estável. O indicador considera a boa capitalização do Banco do Brasil e o mix de crédito bem equilibrado.

A Fitch destaca ainda que, apesar da forte ligação do banco com o governo, as melhorias na governança nos últimos anos aprimoraram o perfil financeiro e de negócios da instituição financeira. "A alta administração é composta, em grande parte, por executivos de carreira experientes e, como empresa listada, o Banco do Brasil aplica práticas de governança corporativa amplamente alinhadas com as de seus principais pares nacionais", afirma a classificadora em release divulgado à imprensa.

*Conteúdo traduzido com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado