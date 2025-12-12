O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comentou nesta sexta-feira, 12, o edital da venda assistida do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). Em sua avaliação, haverá interesse no projeto.

O edital com o contrato repactuado prevê a realização de um processo competitivo simplificado, com lance mínimo de R$ 932 milhões pela operação do aeroporto sob novos parâmetros. O leilão está previsto para 30 de março, na sede da B3, em São Paulo.

"Estou muito confiante que dê tudo certo. O Galeão se restabeleceu e registra crescimento no turismo internacional. O aeroporto está funcionando super bem. Há muitos investidores querendo investir", afirmou o ministro.

O aeroporto foi concedido à RIOgaleão em 2014. A União, por meio da Infraero, detém 49% da concessionária.

A fatia restante pertence a duas companhias privadas, Vinci Compass e a chinesa Changi Airports International (CAI).

"Acredito no interesse pelo sítio aeroportuário como um todo. Novos hotéis, terminais de cargas, novas lojas. A ideia é que a gente transforme o Galeão em um grande hub de desenvolvimento do Rio de Janeiro", sustentou o ministro.

Costa Filho esteve no Rio para o anúncio da expansão da capacidade do terminal de contêineres da ICTSI Rio Brasil Terminal.