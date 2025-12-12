O Brasil vive um cenário de "copo meio cheio e meio vazio", com inflação em queda, mas taxa de juros altíssima, afirmou nesta sexta-feira, 12, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante o 8º Seminário Internacional de Líderes, que debate a relação comercial entre Brasil e Argentina.

Ele reforçou que o copo meio cheio é a inflação em queda, em 4,4%, abaixo do teto da meta de 4,5%, enquanto a meta é de 3%.

Segundo ele, a apreciação do real, visto que o dólar que estava em R$ 6,30 veio para R$ 5,40, indica que os juros devem cair.

Na sequência, "com juros caindo, a economia tende a crescer mais", disse Alckmin.

No quadro externo, o vice-presidente afirma que o cenário atual "não é um céu de brigadeiro", considerando momento geopolítico mais complexo, com protecionismo econômico maior após a pandemia de covid-19. Contudo, avalia que "tende a melhorar, acalmando Rússia e Ucrânia, Faixa de Gaza".

As declarações foram feitas para encerrar o evento, que acontece no hotel Pullmann Ibirapuera, em São Paulo.