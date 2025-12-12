O volume de serviços prestados subiu 0,3% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal. Os dados oficiais constam na Pesquisa Mensal de Serviços divulgada nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor alcançou em outubro novo patamar recorde da série histórica da pesquisa, iniciada em 2011 pelo IBGE.

O resultado de outubro de 2025 ante setembro do mesmo ano veio igual a mediana dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, com intervalo entre uma queda de 0,1% a uma alta de 0,5%.

Na comparação com outubro de 2024, houve avanço de 2,2% em outubro, já descontado o efeito da inflação. Neste caso, o resultado veio abaixo da mediana das projeções, de alta de 2,8%, com piso de estabilidade e teto de alta de 3,3%.

Revisões

O IBGE revisou o desempenho do volume de serviços prestados em setembro ante agosto, de uma alta de 0,6% para uma elevação de 0,7%.

A taxa de julho ante junho foi revista de elevação de 0,2% para crescimento de 0,3%; a de junho ante maio, de avanço de 0,5% para incremento de 0,4%; a de maio ante abril, de alta de 0,1% para elevação de 0,2%; a de abril ante março, de expansão de 0,4% para crescimento de 0,3%.