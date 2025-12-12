As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 12, com avanço de mais de 1% em Tóquio, em meio à expectativa sobre novos cortes das taxas de juros americanas em 2026. O mercado acionário da China acompanhou os ganhos, mas com valorizações limitadas, após o governo de Pequim delinear planos para impulsionar a demanda interna enquanto maneja desafios no setor imobiliário e resistências diante das suas fortes exportações.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 1,4%, aos 50.836,55 pontos. O Softbank protagonizou uma recuperação parcial e subiu 3,9%. Os investidores estão acompanhando de perto os dados econômicos e as medidas políticas da primeira-ministra Sanae Takaichi antes da reunião do Banco do Japão na próxima semana.

Em Seul, o Kospi avançou 1,4%, a 4.167,16 pontos. Hanwha Aerospace subiu 6,3% e a Korea Aerospace avançou 5%. Na direção oposta, a Samsung Fire & Marine Insurance despencou 22%. Em uma teleconferência recente, a Samsung Fire & Marine Insurance afirmou que o agravamento das condições climáticas tem afetado negativamente o índice de sinistralidade e o lucro/prejuízo do setor de seguros nos últimos quatro anos, acrescentando que poderia aumentar os prêmios no próximo ano, segundo o Maeil Business.

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, terminou o pregão com ganho de 1,7%, em 25.976,79 pontos. Quatro empresas divulgaram planos para ofertas públicas iniciais (IPOs) em Hong Kong, surfando na onda de operações semelhantes que coloca a cidade no caminho para se tornar o principal destino mundial para abertura de capital neste ano. A corretora Nanhua Futures, a operadora de hospitais BenQ BM, a operadora de serviços de turismo Impression Dahongpao e a empresa de biotecnologia B&K estão a caminho da abertura de capital no mercado.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,4%, a 3.889,35 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou ganho de 0,7%, a 2.473,40 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex marcou valorização de 0,6%, a 28.198,02 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 1,23% em Sydney, a 8.697,30 pontos.