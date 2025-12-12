O real acompanha a queda de outros pares emergentes em meio a perdas do petróleo e do minério de ferro e alta do dólar no exterior, após o recuo na véspera em reação ao corte de juros nos EUA e diante do carry trade favorável à divisa brasileira.

A moeda local também sofre pressão sazonal. É esperada uma piora do fluxo de saída até o fim do mês por remessas de fim de ano e com empresas antecipando o envio de dividendos antes da mudança de tributação em 2026.

Os investidores digerem os dados de serviços. O volume de serviços no Brasil subiu 0,3% em outubro na margem, igual à mediana dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, com intervalo entre uma queda de 0,1% a uma alta de 0,5%. Na comparação anual, avançou 2,2%, abaixo da expectativa de +2,8%.

Nos EUA, sem indicadores previstos, as atenções ficam em três dirigentes do Federal Reserve (Fed): de Filadélfia, Anna Paulson (às 10h e 15h); de Cleveland, Beth Hammack (10h30); e de Chicago, Austan Goolsbee (12h35).

Ontem, o real se destacou entre pares emergentes, com o dólar à vista caindo 1,17% para R$ 5,4044, apoiado pelo carry trade, após ter encerrado o pregão de quarta no maior nível desde 14 de outubro (a R$ 5,4686) devido ao risco eleitoral.

Apesar do recuo de cerca de 0,50% na semana, a moeda americana acumula valorização de 1,42% em relação ao real em dezembro, após baixa de 0,85% em novembro. No ano, as perdas são de 12,4%.

No noticiário geral da última hora, destaque para o Bradesco , que confirmou intermitência nos aplicativos de PF e PJ e diz atuar para normalizar o serviço "o mais breve possível". Clientes relatam falhas desde cerca de 6h. O Downdetector registrou mais de 2 mil queixas e buscas por "App Bradesco fora do ar" dispararam no Google.

Mais de 800 mil residências seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo dois dias após um vendaval de 98 km/h cancelar voos, afetar o transporte público e derrubar árvores.

Lá fora, o Financial Times anunciou Jensen Huang como sua Pessoa do Ano, destacando o papel central do CEO da Nvidia na revolução da inteligência artificial (IA).

A China vai exigir licenças para exportar cerca de 300 tipos de produtos de aço a partir de 1º de janeiro, numa tentativa de conter o forte aumento das vendas externas, que já cresceram 6,7% e podem atingir recorde em 2025.

O Chile vota dividido entre a guinada à direita de José Antonio Kast, impulsionada pelo medo da criminalidade e promessas de endurecimento migratório, e Jeannette Jara, que tenta preservar avanços sociais. Com 70% do primeiro turno favoráveis à direita, o país vai às urnas em clima de forte polarização.