O BBVA implementará o ChatGPT Enterprise para todos os 120 mil funcionários em 25 países do banco como parte de um acordo anunciado com a OpenAI que visa a expansão da colaboração iniciada em maio de 2024 com um programa estratégico plurianual de transformação de inteligência artificial (IA). De acordo com nota divulgada nesta sexta-feira, a medida representa um aumento de 10 vezes em relação à implementação atual.

"Isso o torna uma das maiores implementações corporativas de IA generativa no setor de serviços financeiros e um exemplo de como a IA pode ser usada para aprimorar fluxos de trabalho em um ambiente altamente regulamentado", ressalta o comunicado.

Segundo o texto, com a atualização do acordo, o BBVA criará novas soluções de IA com a OpenAI para "transformar as interações com os clientes, capacitar os banqueiros a melhor atender os clientes, simplificar e aprimorar a análise de risco e redesenhar processos internos, como desenvolvimento de software e suporte à produtividade dos funcionários".

A implementação do chatbot de IA em todo o grupo BBVA inclui controles de segurança e privacidade, acesso aos modelos mais recentes da OpenAI, bem como ferramentas para a criação de agentes internos conectados aos sistemas do banco. "As duas empresas também colaborarão em programas de treinamento especializados e em um modelo de adoção estruturado para integrar essas ferramentas de forma consistente e segura em todas as áreas e funções", acrescenta.