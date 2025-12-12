O Financial Times anunciou Jensen Huang como sua Pessoa do Ano, destacando o papel central do CEO da Nvidia na revolução da inteligência artificial (IA). Em entrevista ao jornal, Huang relembra o telefonema inesperado recebido em seu aniversário, do presidente americano, Donald Trump, que marcou o início de uma relação incomum entre o republicano e o engenheiro.

O FT afirma que está nomeando Huang como sua pessoa do ano "em razão do papel que ele desempenhou nessa transformação", destacando que a Nvidia lidera um dos maiores ciclos de investimento privado da história. A companhia se tornou a mais valiosa do mundo, impulsionada pela demanda por chips que se tornaram "o ímpeto por trás da mania de IA".

Huang afirmou ao jornal que vê a empresa no centro da "construção de uma indústria inteira que produz inteligência digital". Sobre temores de bolha, diz ao FT: "Os investidores que de fato assinam os cheques são bastante disciplinados".