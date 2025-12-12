O aplicativo do Bradesco apresenta falhas na manhã desta sexta-feira, 12. Relatos de clientes do banco dão conta de que os problemas de acesso foram detectados principalmente no aplicativo do banco.

Às 8h01, o site Downdetector, que reúne reclamações de clientes sobre serviços na internet, registrou um pico de 1.066 reclamações sobre a ferramenta do banco. O Bradesco foi procurado, mas não retornou até o fechamento desta nota.

Para quem tenta acessar o banco pelo aplicativo, recebe a mensagem: "Desculpe, não é possível acessar app agora, mas já estamos trabalhando para resolver."