O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve a taxa básica de juros em 4,25% ao ano pela terceira reunião consecutiva. O BC indicou que as decisões seguirão as informações mais recentes de inflação.

Em comunicado, a autoridade monetária peruana destaca que a manutenção teve como contexto que, em novembro, a taxa mensal de inflação ficou de 0,11%, enquanto a taxa de inflação sem alimentos e energia foi de 0,06%. Tanto a taxa de inflação total quanto a sem alimentos e energia em doze meses permaneceram em 1,4% e 1,8%, respectivamente.

A nota ainda aponta que os indicadores nacionais antecedentes da atividade econômica mostram um bom desempenho e que as perspectivas para a economia mundial indicam um crescimento moderado, em um contexto de diminuição das tensões comerciais.

"O Conselho de Administração está especialmente atento a novas informações relativas à inflação e aos seus determinantes, incluindo a evolução das expectativas de inflação e da atividade econômica para considerar, se necessário, modificações adicionais na posição da política monetária".

A próxima reunião monetária ocorrerá em 08 de janeiro.