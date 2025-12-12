Após uma revisão abrangente pelos conselhos de diretores dos bancos regional do Federal Reserve (Fed), e a concordância unânime dos membros do Conselho da instituição, o BC americano anunciou nesta quinta-feira, 11, a recondução dos presidentes e primeiros vice-presidentes das distritais.

Por lei, todos os presidentes e primeiros vice-presidentes servem mandatos de cinco anos, com cada um dos mandatos atuais expirando em 28 de fevereiro de 2026. Em dezembro de 2024, o conselho de diretores de cada distrital iniciou um processo para avaliar seu presidente e primeiro vice-presidente em várias dimensões de desempenho.

"Ao preparar sua avaliação geral, cada conselho de diretores solicitou a opinião de uma variedade de partes, incluindo líderes cívicos e da indústria em cada distrito. Como etapa final do processo, o Conselho considerou a avaliação pelo conselho de diretores", disse o Fed em comunicado.

O novo mandato de cinco anos começa em 1º de março de 2026. A lista de presidentes por distrito inclui:

Boston: Susan Collins

Nova York: John Williams

Filadélfia: Anna Paulson

Cleveland: Beth Hammack

Richmond: Thomas Barkin

Atlanta: Cheryl Venable

Chicago: Austan Goolsbee

St. Louis: Alberto Musalem

Minneapolis: Neel Kashkari

Kansas City: Jeffrey Schmid

Dallas: Lorie Logan

San Francisco: Mary Daly

Raphael Bostic anunciou anteriormente sua aposentadoria como presidente do Fed de Atlanta no final de seu mandato atual.