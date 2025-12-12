A Shell Brasil, representando o Consórcio Orca com Ecopetrol (30%), TotalEnergies (20%) e a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), informou nesta quinta-feira, 11, que fechou um contrato de longo prazo com a Valaris Limited para operações em águas profundas. O contrato tem valor total estimado em cerca de US$ 300 milhões

A sonda de perfuração VALARIS DS-8 será usada principalmente no projeto Orca (anteriormente Gato do Mato). As atividades estão previstas para começar em 2027.

Além do projeto Orca, o escopo do contrato inclui operações de intervenção submarina no Parque das Conchas (BC-10) e descomissionamento em Bijupirá e Salema, ativos também operados pela Shell. O contrato também prevê perfuração exploratória como parte das opções de extensão.

"Este contrato é um marco importante para a Shell Brasil, pois nos permite avançar no projeto Orca e desbloquear novas oportunidades em nossos ativos. Ele demonstra nosso contínuo investimento no Brasil", diz a nota assinada pelo vice-presidente de ativos operados no Brasil, Prithipal Singh.