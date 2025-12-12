O Sindicato dos Bancários de São Paulo afirma ter recebido denúncias de 170 demissões no Banco Master, alvo de liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central no mês passado. Em nota, a entidade informou que tem cobrado da instituição financeira acesso ao número oficial de pessoas dispensadas.

O sindicato ressalta que os funcionários ainda empregados no Master enfrentam um ambiente de segurança, diante da falta de diálogo.

"Isto é um completo desrespeito. Nós estamos perto das festas de fim de ano e essas pessoas estão sem previsibilidade. Cobramos uma resposta formal ao pedido do Sindicato para uma reunião", afirmou a secretária-geral do sindicato, Lucimara Malaquias.