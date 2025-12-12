O Bank of America (BofA) elevou a classificação da Visa de neutra para compra nesta quinta-feira, 11, observando que as ações oferecem "potencial de retorno muito atraente" após seu desempenho inferior recente.

O BofA também afirmou ver as stablecoins como uma oportunidade e considera os riscos regulatórios e de litígio como "gerenciáveis". Stablecoins são um tipo de criptomoeda atrelada a um ativo para manter um valor consistente.

A gigante de pagamentos continua a expandir suas ofertas de criptomoedas, particularmente para stablecoins lastreadas em dólar.

"Lançar pagamentos em stablecoin é sobre permitir acesso verdadeiramente universal ao dinheiro em minutos - não dias - para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo", disse Chris Newkirk, presidente de soluções comerciais e de movimentação de dinheiro da Visa, em comunicado de imprensa.

A empresa também anunciou nesta quinta que Najada Kumbuli foi nomeada presidente da Visa Foundation, com efeito imediato. Com orientação do Conselho, Kumbuli será responsável por gerenciar os investimentos de impacto e concessões da Visa Foundation, além de atuar como chefe de filantropia global da Visa.

Antes da Visa Foundation, ela atuou como diretora de investimentos na Calvert Impact Capital, uma empresa global de investimento de impacto. Kumbuli sucede Graham Macmillan, que serviu como presidente da fundação desde 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.

