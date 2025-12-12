Ativos de países emergentes registraram saída líquida de US$ 3,9 bilhões em investimentos estrangeiros em novembro, segundo cálculo do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês). O resultado reverte os ganhos líquidos obtidos em outubro, de US$ 20,5 bilhões.

Segundo o IIF, a reversão originou inteiramente de ações, enquanto fluxos de títulos permaneceram "positivos e estáveis". "Isso não muda o panorama amplo de resiliência em alocações de renda, mas destaca quão sensíveis ações são a mudanças no ambiente de risco global e ao sentimento sobre China", afirma, em nota.

Ao longo de julho, os títulos de dívida de economias emergentes apresentaram entrada líquida de US$ 15 bilhões, enquanto as ações tiveram saída de US$ 18,9 bilhões, conforme o relatório.

Apenas a China foi responsável por US$ 1,2 bilhão da entrada para títulos de dívida no mês passado, e por US$ 6,9 bilhões da saída total para ações, detalhou o IIF.

O instituto estima ainda que países emergentes acumularam US$ 223,2 bilhões em fluxos líquidos totais de janeiro a novembro em uma comparação anual, acima do registrado no ano passado.