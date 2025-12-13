O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 12, que acredita que ele deveria ter um papel nas conversas com quem quer que seja o novo presidente do Federal Reserve (Fed).

"Acho que minha voz deve ser ouvida", afirmou Trump em coletiva de imprensa no Salão Oval, reacendendo preocupações do mercado para a independência do BC americano.

O republicano também reafirmou que escolherá o novo presidente do Fed "muito em breve".

Sobre a guerra da Ucrânia, o presidente americano comentou que a proposta de zona econômica livre no complexo de Donbas ainda funcionaria e que muito progresso já foi feito para um acordo de paz entre Kiev e Moscou.