Uma das beneficiadas pelo projeto é Bruna Mariano (a quarta da esquerda para a direita na foto principal), que morava de favor na casa da irmã e não tinha renda própria. Ela conheceu o Instituto da Providência por meio de uma assistente social e se inscreveu mesmo sem saber no que queria trabalhar. Hoje, Bruna tem seu próprio salão de tranças, é instrutora na área e conseguiu comprar uma casa.

Hoje posso dizer que a menina que chegou ao instituto foi acolhida e, com a força e tudo que eles me ensinaram, viveu a virada de chave da vida. Tudo que conquistei foi através do instituto e das pessoas que fazem esse projeto maravilhoso se tornar real, nos mostrando que podemos sair do nada, ser alguém e conquistar nosso espaço no mundo, diz Bruna.

Outra empreendedora, Cristina Gomes conta que a capacitação profissional em moda foi o que tirou sua família de uma situação financeira delicada, e deu a ela a oportunidade de criar a própria marca de bolsas e acessórios sustentáveis. Com o marido desempregado e dois filhos, a única renda da casa vinha de programas assistenciais do governo, como o Bolsa Família.

Enfrento alguns desafios por ser mulher e mãe, nunca deixei de empreender. Toda minha renda familiar vem do que faço, jamais terei como pagar o Instituto da Providência pela mão amiga, destaca Cristina.

O público-alvo dos cursos são mulheres com renda familiar per capita com indicador abaixo da linha da pobreza extrema, com idades entre 18 a 60 anos e residentes de áreas de vulnerabilidade social.

Desde 2022, mais de 1,7 mil mulheres foram impactadas pela iniciativa, que oferece, junto com a formação, um capital semente de R$ 1,5 mil para fortalecer os empreendimentos.

