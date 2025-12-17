A Fitch Ratings rebaixou o rating da Colômbia diante dos persistentes grandes déficits fiscais que resultarão no aumento da dívida do governo geral em relação ao PIB no médio prazo. Em comunicado divulgado na terça-feira, 16, à noite, a Fitch disse que espera que a falta de uma âncora fiscal confiável, aumento das rigidez nos gastos fiscais e possíveis restrições políticas na implementação de medidas para aumentar a receita desafiarão as perspectivas de consolidação fiscal após a eleição de 2026, independentemente do resultado.

Os ratings de emissor em default em moeda estrangeira de longo prazo da Colômbia foi reduzido de BB+ para BB, com perspectiva estável após o rebaixamento.

Os ratings da Colômbia são apoiados por um histórico de preservação da estabilidade macroeconômica e financeira através de vários choques, parcialmente sustentado por um banco central independente. Os ratings são limitados por altos déficits fiscais, aumento da dívida/PIB, alta carga de juros e dependência de commodities, citou a Fitch.

A Fitch projetou um déficit fiscal do governo central (CG) de 6,5% do PIB em 2025, significativamente maior do que a projeção no final de 2024.

Sobre a rigidez de gastos, a Fitch calculou que cerca de 88% dos gastos são direcionados a salários públicos, pensões, transferências e pagamentos de juros, dificultando cortes significativos.

A agência projetou crescimento econômico da Colômbia de 2,9% em 2026, ante 2,7% em 2025, com base no consumo resistente e na recuperação incipiente dos investimentos.

As eleições presidenciais na Colômbia estão agendadas para 31 de maio de 2026. Na terça-feira, o partido Centro Democrático selecionou a senadora Paloma Valencia como sua candidata para as eleições, sinalizando uma guinada em direção para uma direita mais moderada enquanto se prepara para enfrentar o sucessor preferido do presidente Gustavo Petro.