O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,28% na segunda quadrissemana de dezembro, acelerando ante alta de 0,21% registrada na primeira quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quarta-feira, 17.

Na leitura, seis dos sete grupos apontaram aceleração: Habitação (de -0,36% na primeira quadrissemana de dezembro para -0,29%); Transportes (de +0,76% para 0,80% em igual período de comparação), Alimentação (de -0,20% para +0,06%), Vestuário (de 0,34% para 0,51%), Saúde (de -0,31% para -0,13%) e Educação (de 0,06% para 0,08%)

Por outro lado, o grupo Despesas Pessoais desacelerou de +1,86% para 1,53%.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de dezembro

- Habitação: -0,29%

- Alimentação: 0,06%

- Transportes: 0,80%

- Despesas Pessoais: 1,53%

- Saúde: -0,13%

- Vestuário: 0,51%

- Educação: 0,08%

- Índice Geral: 0,28%