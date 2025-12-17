As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, 17, em uma sessão de holofotes voltados para a estreia da MetaX Integrated Circuits, que registrou valorização de quase 700% em sua estreia em Xangai diante do entusiasmo dos investidores por fabricantes de chips de inteligência artificial.

A MetaX subiu 693% após a companhia levantar US$ 596 milhões em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

Outras ações que entraram em negociação nas bolsas da região não exibiram a mesma exuberância. A plataforma de criptomoeda Hashkey caiu cerca de 3% em Hong Kong, após arrecadar US$ 206 milhões no IPO. O SBI Shinsei Bank voltou ao mercado e fechou com ganho de 12% em Tóquio, após sua oferta de ações levantar US$ 2,4 bilhões.

Entre os índices referenciais da região, o Nikkei fechou em alta de 0,3%, aos 49.512,28 pontos. Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,2%, fechando em 3.870,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou ganho de 1,7%, aos 2.458,15 pontos.

Em Seul, o Kospi terminou o dia com avanço de 1,4%, aos 4.056,41 pontos.

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, encerrou o pregão em alta de 0,9%, a 25.468,78 pontos. As ações da Guoxia Technology caiu 9% após disparar ontem em sua estreia na Bolsa de Hong Kong, após a oferta pública inicial (IPO) da empresa de energia renovável atrair uma demanda esmagadora dos investidores.

Em Taiwan, o índice Taiex ficou estável, a 27.525,17 pontos.

Em decisões de política monetária na região, o Banco Central da Tailândia retomou o corte de juros, aproveitando a última oportunidade do ano para dar algum suporte a uma economia frágil. O banco central da Indonésia manteve as taxas de juros inalteradas, como amplamente esperado, abstendo-se de afrouxar a política monetária como parte de seu compromisso de estabilizar a rupia.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,16% em Sydney, a 8.585,20 pontos.