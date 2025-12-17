A Pfizer previu uma queda na receita e nos lucros em 2026, impulsionada em parte por vendas mais fracas de produtos relacionados à Covid-19.

A farmacêutica espera um lucro ajustado por ação de US$ 2,80 a US$ 3 no próximo ano, abaixo da estimativa de consenso dos analistas de US$ 3,06, de acordo com a FactSet. A receita deve totalizar entre US$ 59,5 bilhões e US$ 62,5 bilhões, abaixo do ponto médio de uma projeção de US$ 62 milhões em 2025. A empresa reiterou sua perspectiva de lucro ajustado por ação para 2025 de US$ 3 a US$ 3,15.

Vendas mais fracas de produtos relacionados à Covid-19, que incluem vacinas, são responsáveis por grande parte da queda esperada na receita. A Pfizer prevê uma receita de US$ 5 bilhões com Covid-19 em 2026, abaixo dos US$ 6,5 bilhões antecipados em 2025.

A empresa também prevê um impacto de US$ 1,5 bilhão na receita devido à perda de exclusividade sobre certos produtos - parte de um chamado "precipício de patentes" que Wall Street antecipou por anos.

Ao mesmo tempo, a empresa aumentará seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, gastando entre US$ 10,5 bilhões e US$ 11,5 bilhões no próximo ano, acima dos US$ 10 bilhões a US$ 11 bilhões em 2025.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.