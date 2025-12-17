A Corporação Federal de Seguro de Depósitos dos EUA (FDIC, na sigla em inglês) está solicitando comentários sobre uma proposta que estabeleceria procedimentos a serem seguidos por bancos estaduais segurados não membro ou associação de poupança estadual que buscam obter aprovação da FDIC para emitir stablecoins de pagamento por meio de uma subsidiária, de acordo com GENIUS Act.

O plano, que está sujeito a consulta pública antes de ser finalizado, detalharia como certos credores podem se candidatar para obter a aprovação do regulador. O presidente interino Travis Hill afirmou em comunicado que o processo "personalizado" permitiria à FDIC avaliar a segurança e a solidez das atividades propostas por um candidato.

"Como parte do compromisso contínuo da FDIC em apoiar bancos orientados por missão, temos o prazer de compartilhar uma ferramenta projetada para ajudar aqueles interessados em criar novos bancos orientados por missão ou expandir o alcance de outras instituições", disse Betty Rudolph, diretora do Escritório de Bancos de Desenvolvimento Comunitário e Minoritário da FDIC. "Os insights dos líderes na comunidade bancária orientada por missão continuam sendo inestimáveis e estamos ansiosos para trabalhar para garantir que a ferramenta permaneça eficaz e responsiva às suas prioridades e necessidades".