O banco central do Chile cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4,5%. A decisão, anunciada nesta terça-feira, 16, foi unânime. No comunicado, o Conselho do BC chileno destacou que a inflação caiu mais rápido que o esperado inicialmente, em meio a uma melhora generalizada da economia, mas que os riscos globais permanecem elevados.

Segundo o documento, a inflação geral e subjacente caíram em maior velocidade que o projetado no mês de setembro. Com isso, o índice atingiria a meta de 3% ainda no primeiro trimestre de 2026, "em um contexto no qual os riscos à convergência da inflação diminuíram".

A avaliação leva em conta que a atividade esteve de acordo com o previsto: o mercado acionário do Chile registrou ganhos, acompanhando as tendências globais; o peso se valorizou e os juros a longo prazo caíram. O mercado de trabalho melhorou, com uma queda na taxa de desemprego, "embora desafios ainda persistam". O documento destaca, ainda, que os riscos globais estão altos, e uma "deterioração abrupta das condições financeiras não pode ser descartada".