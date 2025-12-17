A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -2,42%

Pontos: 158.557,57

Máxima estável: 162.482 pontos

Mínima de -2,42% : 158.558 pontos

Volume: R$ 31,42 bilhões

Variação em 2025: 31,82%

Variação no mês: -0,32%

Dow Jones: -0,62%

Pontos: 48.114,26

Nasdaq: +0,23%

Pontos: 23.111,46

Ibovespa Futuro: -3,18%

Pontos: 157.455

Máxima (pontos): 162.100

Mínima (pontos): 157.335

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,32

Variação: -2,58%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,74

Variação: -3,03%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,40

Variação: -2,75%

Ambev ON

Preço: R$ 14,16

Variação: -0,84%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,31

Variação: -2,74%

Vale PNA

Preço: R$ 69,29

Variação: +0,38%

Vale ON

Preço: R$ 69,29

Variação: +0,38%

Itausa PN

Preço: R$ 11,60

Variação: -3,33%

Global 40

Cotação: 701,515 centavos de dólar

(15/12/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4620

Venda: R$ 5,4630

Variação: +0,76%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,59

Venda: R$ 5,69

Variação: +0,98%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4499

Venda: R$ 5,4505

Variação: +1,07%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5500

Venda: R$ 5,6520

Variação: +0,98%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,5280

Variação: +1,77%

- Euro

Compra: US$ 1,1749 (às 18h34)

Venda: US$ 1,1749 (às 18h34)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,4230

Venda: R$ 6,4240

Variação: +0,85%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5500

Venda: R$ 6,6600

Variação: +1,02%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.332,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,07%


