O calendário de pagamento de 2026 do abono salarial PIS/Pasep foi aprovado nesta terça-feira, 16, pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). As datas para o pagamento serão fixas no ano que vem.

O abono é um pagamento anual feito a trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada com carteira assinada por pelo menos durante 30 dias no ano-base (dois anos antes, neste caso, 2024), estejam cadastrados no programa há pelo menos cinco anos e tenham tido remuneração média mensal de até dois salários mínimos no período trabalhado.

O Programa de Integração Social (PIS) se destina a trabalhadores da iniciativa privada e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), a funcionários públicos. O valor a ser recebido corresponde ao salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Assim, em 2026, o valor a ser recebido no abono será de R$ 135,08 a R$ 1.621.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estima que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores terão direito a receber o benefício em 2026, totalizando R$ 33,5 bilhões em pagamentos, que terão início em 15 de fevereiro e irão até o dia 15 de agosto. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

Segundo o MTE, em 2025 já foram liberados R$ 30,7 bilhões para o pagamento do benefício a 26,3 milhões de trabalhadores, e ainda há 154.180 benefícios disponíveis para saque, que totalizam o valor de R$ 161 milhões.

Os trabalhadores que ainda não fizeram o saque em 2025 têm até o dia 29 de dezembro para receber o benefício, que fica disponível por um período de 5 anos, inclusive para seus dependentes, caso não sacados. Em 2026, o benefício ficará disponível até 30 de dezembro.

Para saber se terá direito ao abono, a data de recebimento, o valor e o banco para efetuar o saque, o trabalhador pode consultar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital a partir do dia 05 de fevereiro, o Portal Emprega Brasil (gov.br), ou ligar no telefone 158 do MTE.

A partir de 2026, o cálculo para saber quem tem direito ao abono será alterado e passará a ser feito de acordo com a inflação do ano anterior, não mais o salário mínimo. A intenção é de evitar que cada vez mais pessoas recebessem o benefício, levando a maiores gastos por parte do governo.